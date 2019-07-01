2019-07-01T15:12:40+03:00
Здоровье

Рязанские врачи все чаще выявляют у детей метаболический синдром

Это комплекс болезней, возникающих из-за неправильного питания и образа жизни
Антон КОНОВАЛОВ
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Распространение метаболического синдрома медики связывают с неправильным питанием и образом жизни детей.Распространение метаболического синдрома медики связывают с неправильным питанием и образом жизни детей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Врачи Областной детской клинической больницы в Рязани все чаще стали выявлять метаболический синдром. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Специалисты отмечают, что метаболический синдром не считается отдельным заболеванием – это комплекс болезней: гипертонии, ожирения, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Такие изменения в организме, как правило, связаны с неправильным питанием, образом жизни, и, как следствие, нарушением обмена веществ. «Смертельный квартет», как окрестили его медики, может стать причиной атеросклероза сосудов, инсульта и инфаркта.

Главврач ОДКБ Инна Лебедева отметила, что большую роль в таких случаях играет понимание родителей, от которых во многом зависит качество жизни ребенка. Для этого организуется работа школ по формированию здорового образа жизни, а юными пациентами занимается целая бригада врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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