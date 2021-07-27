Рязанская область вошла в тройку регионов по количеству детей, страдающих ожирением

Рязанская область вошла в тройку регионов по количеству детей в возрасте до 14 лет, страдающих ожирением.

Согласно статистическому сборнику минздрава РФ, в 2020 году из расчета числа заболеваний на 100 тысяч детей в Рязанской области этот показатель составляет 2 319,5. Выше он только у Костромской и Оренбургской областей.

Меньше всего детей, страдающих ожирением, в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае.

Всего в 2020 году в России зарегистрировали более 340 тысяч детей в возрасте до 14 лет с ожирением, сообщает Мир24.

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