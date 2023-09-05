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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:48

Объявлена закупка на благоустройство Нижнего городского парка Рязани за 200 млн

Почти треть средств потратят на устройство покрытий из гранитных плит. Появятся системы видеонаблюдения и светозвукового сопровождения
Источник:kp.ru
Ранее анонсировалось благоустройство за 360 млн рублей. В итоге работы разбили на два этапа.

Ранее анонсировалось благоустройство за 360 млн рублей. В итоге работы разбили на два этапа.

В Нижнем городском парке Рязани (у областной филармонии) в 2023-2024 годах проведут первый этап благоустройства за 202,6 млн рублей. Открытый конкурс с такой максимальной ценой 4 сентября на сайте госзакупок разместила горадминистрация.

Судя по смете, почти 64,3 млн рублей заложено на устройство покрытий. В частности, из гранитных плит общей площадью более 7,8 тыс. «квадратов».

Еще одним дорогостоящим мероприятием (24,9 млн рублей) станет установка «МАФ индивидуального изготовления “Дворянский мост”». Ранее говорилось о реконструкции моста на территории парка.

Также в смете есть установка системы видеонаблюдения из 27 видеокомплексов и системы «светозвукового сопровождения» из 66 всепогодных уличных звуковых колонн с комплексом усилителей. Монтаж аудиосистемы анонсировался и прежде. Какова ее функция - не уточняется.

Включена в проект и замена освещения, включая опоры. Отдельным пунктом стоят три осветительных комплекса с четырьмя прожекторами.

Еще в документации говорится об установки 27 скамей и урн. Предусмотрены ремонт ливневой канализации и озеленение.

Как и в рамках двухлетнего контракта на благоустройство Лыбедского бульвара, работы должны быть завершены до 30 сентября 2024 года.