Следующий этап благоустройства Лыбедского бульвара обойдется в 412 млн рублей

Такую визуализацию показывали рязанцам в конце 2022 года, но тогда концепция благоустройства только разрабатывалась.

4 сентября администрация Рязани объявила закупку на благоустройство Лыбедского бульвара. Исходя из ранее озвученной информации, работы пройдут на участке от Брессюирского моста до стадиона «Спартак». Максимальная стоимость - почти 412 млн рублей (ранее планировалось потратить 250 млн).

Контракт будет двухлетним. Сдать объект от подрядчика потребуют не позднее 30 сентября 2024 года.

Визуализацию проекта, которая позволила бы оценить, чего стоит ждать в реальности, в закупочную документацию не включена. При этом имеется спецификация на оборудование. В список входят:

- 8 шезлонгов;

- 5 гамаков;

- 3 батута;

- 7 велопарковок;

- 5 качелей;

- 10 скамей «Ярус» и еще 41 скамья семи разных типов;

- 16 урн;

- станция обслуживания велосипедов;

- два баскетбольные стойки;

- одна волейбольная стойка с сеткой;

- двое футбольных ворот с сеткой;

- отдельно стоящие брусья, турники, «треугольник», «индига», комплекс из рукохода двухсекционного с подъемом, брусьями и восемью турниками, брусья с подъездом для колясочников, трехуровневый рукоход, брусья в подъем со скамьей;

- 9 «камней времени» (ни описания, ни эскизов нет);

- памп-трек;

- скейт-парк;

- туалетный модуль;

- светильники четырех типов;

- водопад.

Также в смету входят монтаж освещения (с демонтажем существующих опор), устройство покрытия дорожек из тротуарной плитки , покрытия площадок из резиновой мульчи и крошки, устройство пандусов и бордюров, озеленение и ряд других мероприятий.