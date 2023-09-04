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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 11:28

Экс-сенатор от Рязанской области Ирина Петина обжаловала арест имущества

Он наложен в рамках уголовного дела о взяточничестве, по которому Петина проходит с бывшим вице-губернатором Грековым
Источник:kp.ru
Ирина Петина.

Ирина Петина.

Экс-сенатор от Рязанской области в Совете Федерации Ирина Петина пытается оспорить арест своего имущества. Жалобу на решение Советского районного суда должны были рассмотреть 5 сентября, однако заседание отложили до 13 сентября.

«У суда отсутствуют сведения о том, что Петина была надлежащим образом извещена о дате и времени заседания», - сформулировало причину переноса издание Vidsboku.

Ирина Петина обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. По тому же уголовному делу проходи вице-губернатор Игорь Греков. Оба, как считает следствие, участвовали в коррупционной схеме, которая реализовывалась через закупки оборудования для медицинских учреждений Рязанской области по завышенным ценам.