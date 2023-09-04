Погибли два человека в ДТП с фурой в Скопинском районе

Погибли два человека в ДТП с фурой на трассе в Скопинском районе Рязанской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь на 1 сентября в Скопинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 266 км трассы Р-22 «Каспий» (недалеко от села Вердерево Вослебовского сельского поселения) 45-летняя тамбовчанка за рулем автомобиля «Лада Веста» влетела на скорости в грузовик с полуприцепом Volvo.

В результате дорожного происшествия женщина и ее 41-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

8 августа у охотничьей базы под Рязанью приезжий из Узбекистана погиб в ДТП с квадроциклом. Мужчина на скорости летел по лесной дороге и не справился с управлением (подробнее с фото).