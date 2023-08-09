У охотничьей базы под Рязанью приезжий из Узбекистана погиб в ДТП с квадроциклом

Общий вид места ДТП в Клепиковском районе, где погиб гражданин Узбекистана.

Около шести часов вечера 8 августа в Клепиковском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на автодороге, ведущей к охотничьей базе в лесу, 29-летний гражданин Узбекистана на квадроцикле вылетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

Мужчину с многочисленными травмами доставили в рязанскую ОКБ, где он и скончался.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и семь человек получили травмы.