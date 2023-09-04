Фото с места смертельного ДТП в Скопинском районе опубликовала ГИБДД

Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Скопинском районе.

Инспекторы ГИБДД опубликовали фотографии с места смертельного ДТП в Скопинском районе Рязанской области. Судя по механическим повреждениям, машины столкнулись лоб в лоб, и легковушку буквально смяло от удара. Именной в ней находились 45-летняя женщина-водитель и 41-летний мужчина. Они скончались на месте ДТП.

В лобовом ДТП в Скопинском районе погибли два человека.

Авария произошла в ночь на 1 сентября на 266 км трассы Р-22 «Каспий» (недалеко от села Вердерево Вослебовского сельского поселения). «Лада Веста» на скорости влетела в грузовик с полуприцепом Volvo (читать подробнее).