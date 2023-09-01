Мотоцикл Yamaha на скорости протаранил автобус ПАЗ на Южной окружной в Рязани.

Вечером 31 августа на Южной окружной дороге произошло ДТП с участием автобуса и мотоцикла, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, в 19:50 на 197 км автодороги М5 «Урал» 40-летний рязанец за рулем мотоцикла Yamaha протаранил на скорости автобус ПАЗ.

В результате дорожного происшествия мотоциклиста с травмами госпитализировали.

А рано утром 28 августа на Московском шоссе у ТД «Барс» 24-летний рязанец за рулем мотоцикла «Иж Юпитер» на скорости влетел в кроссовер Nissan Terrano (читать подробнее).