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НовостиПроисшествия29 августа 2023 9:34

Мотоциклист на скорости протаранил Nissan Terrano у ТД «Барс» в Рязани

Жесткое ДТП с участием мотоцикла произошло на Московском шоссе
Источник:kp.ru
Мотоциклист на скорости протаранил Nissan Terrano у ТД «Барс» в Рязани.

Мотоциклист на скорости протаранил Nissan Terrano у ТД «Барс» в Рязани.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рано утром 28 августа на Московском шоссе у ТД «Барс» в Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, 24-летний рязанец за рулем мотоцикла «Иж Юпитер» на скорости влетел в кроссовер Nissan Terrano.

В результате дорожного происшествия мотоциклиста с травмами госпитализировали.

Позже выяснилось, что мужчины не было прав на управление мототранспортом.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС ГИБДД зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых шесть человек получили травмы.

А поздно вечером 27 августа жесткое ДТП с участием мотоциклиста произошло на Ряжском шоссе в Рязани (подробнее).