Предпринимателя Валерия Деева задержали в Рязани и отправили под домашний арест

Предпринимателя Валерия Деева (справа) отправили под домашний арест, его сыну Алексею (слева) избрали более мягкую меру пресечения.

В Рязани задержали предпринимателя Валерия Деева, имеющего отношение к свалке в районе деревни Турлатово Рязанского района. Об этом КП-Рязань сообщил источник в правоохранительных органах. Вместе с Деевым задержаны еще два человека, один из них его сын.

Суд избрал Дееву меру пресечения в виде домашнего ареста, его сыну - запрет на определенные действия.

В ноябре 2022 года первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в районе Турлатова.

По предварительным данным, в Турлатове находилось более 300 тысяч тонн не внесенных в государственный реестр объектов.

«В районе влияния шламонакопителей и отстойника-нейтрализатора складывается неблагоприятная экологическая обстановка, создающая угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека», - говорилось в сообщении.

В 2019 году Деевы называли себя устроителями свалки на территории бывшего завода «Химволокно».