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НовостиПроисшествия31 августа 2023 12:55

Предпринимателя Валерия Деева задержали в Рязани и отправили под домашний арест

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по свалке в районе деревни Турлатово
Источник:kp.ru
Предпринимателя Валерия Деева (справа) отправили под домашний арест, его сыну Алексею (слева) избрали более мягкую меру пресечения.

Предпринимателя Валерия Деева (справа) отправили под домашний арест, его сыну Алексею (слева) избрали более мягкую меру пресечения.

В Рязани задержали предпринимателя Валерия Деева, имеющего отношение к свалке в районе деревни Турлатово Рязанского района. Об этом КП-Рязань сообщил источник в правоохранительных органах. Вместе с Деевым задержаны еще два человека, один из них его сын.

Суд избрал Дееву меру пресечения в виде домашнего ареста, его сыну - запрет на определенные действия.

В ноябре 2022 года первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в районе Турлатова.

По предварительным данным, в Турлатове находилось более 300 тысяч тонн не внесенных в государственный реестр объектов.

«В районе влияния шламонакопителей и отстойника-нейтрализатора складывается неблагоприятная экологическая обстановка, создающая угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека», - говорилось в сообщении.

В 2019 году Деевы называли себя устроителями свалки на территории бывшего завода «Химволокно».