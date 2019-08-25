Устроители свалки на «Химволокне»: У нас все законно

Устроители свалки на территории бывшего завода «Химволокно», которая уже объявлена природоохранной прокуратурой нелегальной, объявили, что не собираются прекращать складирование отходов на участке. По мнению собственника, Валерия Деева, и его сына Алексея Деева, состоящего в руководстве организации-арендатора ООО «Экошлак», их деятельность не выходит за рамки закона.

Полигона нет в государственном реестре, однако там активно размещают не только мусор, но и химикаты, что неоднократно фиксировалось общественниками. Последние вновь обратили внимание на давно существующую свалку в июне, а 12 августа она напомнила о себе сама - там сутки бушевал пожар. В городской администрации даже собрали по этому поводу экстренное совещание.

При этом Деевых, похоже, мало волнуют любые запреты. Так, Деев-младший сделал упор на лицензию, которая выдана его организации в Липецке (там «Экошлак» и зарегистрирован):

- ООО «Экошлак» имеет лицензию Росприроднадзора на сбор, транспортирование и утилизацию опасных отходов. Арендуя шламонакопитель с водоохранным сооружением, имеющим полную гидроизоляцию, мы временно храним там твердые бытовые отходы. Так что у нас все законно.

Последнее утверждение выглядит весьма сомнительным и самонадеянным. Ведь устроителей свалки не раз штрафовали, а теперь уже расследуется уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Валерий Деев, в свою очередь, посетовал, что из-за пожаров (а они вспыхивали снова) нельзя устранить нарушения, касающиеся незащищенного хранения отходов. В своих бедах отец и сын винят конкурентов. Дескать, свалку подожгли те, кто не хочет делится куском «мусорного пирога».

Нельзя не вспомнить, что Деев-младший состоит в рязанском отделении «Опоры России», где является председателем комитета по реформированию отрасли обращения с отходами. Выходит, такое обращение отходов, какое практикует он сам, считается у нас передовым?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти еще не решили, как поступить со свалкой на «Химволокне»

Губернатор Николай Любимов прокомментировал ситуацию со свалкой на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани. Он заверил, что к решению вопроса подключены все уполномоченные службы, но торопиться, по его мнению, нельзя. (ПОДРОБНОСТИ)