2019-08-22T16:21:13+03:00
Общество

Власти еще не решили, как поступить со свалкой на «Химволокне»

Николай Любимов предложил дождаться результатов проверок
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Губернатор Николай Любимов прокомментировал ситуацию со свалкой на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани. Он заверил, что к решению вопроса подключены все ответственные службы, но торопиться, по его мнению, нельзя:

- Пока мы четко не понимаем, закрывать надо свалку или добиваться устранения выявленных нарушений. Поэтому нельзя рубить с плеча, а нужно сделать все по закону, чтобы потом этого никто не отыграл.

Глава региона пообещал, что в ближайшее время появится вся информация о дальнейших шагах и дальнейшей судьбе свалки, которая, как отметил он сам «мешает жить людям».

Тем временем прокуратура уже сделала вывод, что полигона, куда свозят не только твердые, но и химические отходы, на участке быть не должно. По материалам проверки возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Несмотря на многолетнюю историю проблемной точки на экологической карте города, ранее дело ограничивалось только единичными административными штрафами.

12 августа свалка загорелась. По этому поводу власти созывали комиссию по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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