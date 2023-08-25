Минздрав назвал самые дефицитные специальности врачей в Рязанской области

Глава рязанского минздрава рассказал, каких медицинских специалистов больше всего не хватает в регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязанской области не хватает 366 врачей и 464 специалистов среднего медицинского персонала. Об этом 25 августа рассказал министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Глава ведомства назвал наиболее дефицитные специальности в Рязанской области на данный момент. Это участковые врачи-терапевты (не хватает 49 специалистов), врачи скорой медицинской помощи (43 специалиста), врачи анестезиологи-реаниматологи (40 специалистов), участковые врачи-педиатры (38 специалистов).

Самыми дефицитными специальностями среднего медперсонала являются медсестры различной специализации (273 человека), фельдшеры скорой медицинской помощи (76 человек), заведующие ФАП (35 человек).

В настоящее время в РязГМУ учатся – с 1 по 6 курс - более 550 студентов. Кроме того, продолжают получать образование более 130 ординаторов-целевиков. Предполагается, что потребность в среднем медперсонале закроют студенты-целевики (с 1 по 4 курс), это более полутора тысяч человек.

Между тем по обеспеченности врачами Рязанская область находится в лидерах среди российских регионов, а врач-уролог из Лондона собирается приехать работать в Рязань.