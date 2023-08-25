Врач-уролог из Лондона хочет работать в Рязани из-за врачебных бунтов в Европе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нет ни одной страны в мире, где не было бы проблем с медицинскими кадрами. Никто эту проблему не решил нигде. Об этом 25 августа во время круглого стола заявил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

«Я сегодня встречался с врачом из Лондона, урологом. У них уже пятый врачебный бунт. Первый, кто это начал - немцы. У них там большие проблемы. Врачам в Лондоне зарплату срезали на 35%. Для нас это все равно большие деньги, но для их уровня жизни 35% – это очень существенно. С учетом воспитания детей, школ. Там все платное, не совсем государственное. И я реально вам могу сказать, он хочет приехать в Рязань. Сейчас мы с ним обсудили, подбираем место. Кандидат медицинских наук… Как это не парадоксально, он приедет сюда», - рассказал глава рязанского минздрава.

Что касается обеспеченности медицинскими кадрами больниц и поликлиник региона, то в Рязанской области один из лучших показателей в России.