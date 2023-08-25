Обеспеченность врачами населения Рязанской области выше нормативных показателей

С 2018 года в реализации программы «Земский фельдшер» участвовали 56 средних медицинских работников.

25 августа в штабе регионального отделения «Единой России» состоялся круглый стол с участием министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова и ректора РязГМУ Романа Калинина. Главной темой обсуждения стало обеспечение больниц и поликлиник региона медицинскими кадрами. Какие перспективы, и что делать, чтобы ситуация становилась еще лучше, а квалифицированных кадров все больше – об этом говорили ведущие специалисты региона.

Как отметил глава минздрава, в настоящее время в Рязанской области на 10 тысяч населения приходится 47,62 врачей. При этом план составляет - 45,8. Это цифры по итогам семи месяцев 2023 года. Ровно год назад обеспеченность составляла 43,53 при плане 45.

- Это один из лучших показателей в России сейчас. Если мы не в тройке лидеров, то в пятерке точно. 47,62 – это все врачи, которые оказывают у нас медицинскую помощь по программе госгарантий. То есть, это государственные медицинские организации, военные госпитали, ФСИН, МВД и тот частный сектор, который прописан в программе, - отметил министр Александр Пшенников.

Александр Пшенников и Роман Калинин.

Чтобы обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, в Рязанской области власти реализуют ряд мероприятий. В частности, меры социальной поддержки, среди которых выплаты по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», специальные выплаты, предоставление земли и другие.

В целом Рязанская область за семь месяцев 2023 года достигла стопроцентного результата относительно планового показателя федерального проекта не только по увеличению численности врачей, но и по увеличению числа специалистов, участвующих в системе непрерывного медицинского образования, укомплектованности ФАПов и медорганизаций, медицинскими работниками, средним медперсоналом.

По словам министра, с 1 апреля 2024 года регион получит еще один хороший инструмент для привлечения медицинских кадров. Ординаторы второго года обучения смогут работать в должности врачей-стажеров. Они будут практиковаться по своей специальности, участвовать в консилиумах, проводить скрининги и диспансеризации. Таким образом узкие специалисты насытят первичное звено в районах области.