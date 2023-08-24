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НовостиОбщество24 августа 2023 4:21

Командира десантной роты Илью Зуенкова, погибшего в СВО, похоронили под Рязанью

Гвардии старший лейтенант погиб во время одного из боев
Источник:kp.ru
Рязанцы простились с погибшим в зоне СВО старшим лейтенантом.

Рязанцы простились с погибшим в зоне СВО старшим лейтенантом.

На одном из кладбищ Рязанской области похоронили бойца, погибшего на территории проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о гвардии старшем лейтенанте Илье Зуенкове. Офицер служил командиром роты в парашютно-десантном полку в/ч 41458 (Рязань).

Проститься с воином пришли его родные и близкие, друзья, представители рязанского военного гарнизона, общественных организаций и чиновники.

8 августа в селе Исады Спасского района простились с 31-летним штурмовиком Андреем Бурцевым. Позже простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Орловым.