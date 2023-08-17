Командира взвода Кирилла Орлова, погибшего в СВО, похоронили в Рязанской области

В Рязанской области простились с Кириллом Орловым, погибшим в СВО.

На одном из кладбищ Рязанской области похоронили бойца, погибшего на территории проведения специальной военной операции. Речь идет о старшем лейтенанте Кирилле Орлове. Офицер служил командиром взвода в мотострелковой в/ч 38838 (Калининградская область).

Проститься с воином пришли его родные и близкие, друзья, представители рязанского военного гарнизона, общественных организаций и чиновники.

8 августа в селе Исады Спасского района простились с 31-летним штурмовиком Андреем Бурцевым (читать подробнее).