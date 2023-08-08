Штурмовика Андрея Бурцева, погибшего в СВО, похоронили под Рязанью

В спасском селе Исады состоялась церемония прощания с погибшим на СВО. Фото: Спасские вести.

В понедельник, 8 августа, в селе Исады Спасского района простились с 31-летним Андреем Бурцевым – военнослужащим, погибшим во время специальной военной операции. О траурном мероприятии рассказали «Спасские вести».

По информации районной прессы, Андрей Бурцев в СВО участвовал в составе штурмовой бригады Вооруженных сил России. Погиб воин 17 июля 2023 года в районе села Клещеевка Бахмутского района Донецкой области.

С воинскими почестями погибшего бойца похоронили на Исадском кладбище.