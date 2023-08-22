В Рязани представили полную программу мероприятий на День города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полную программу мероприятий ко Дню города представила администрация Рязани во время брифинга.

День города в Рязани в 2023 году пройдет с 25 по 27 августа. Основные площадки для горожан и гостей города откроют на Лыбедском бульваре, улице Почтовой, площади Победы, в Лесопарке и в ЦПКиО.

25 августа – на Лыбедском бульваре пройдет мобильный гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство» с мастер-классами, блюдами от ресторанов Рязани и других регионов.

В этот же день на улице Почтовой состоится фестиваль уличных музыкантов «Подбелка», а в Зеленом театре в ЦПКиО - музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз». Специальный гость – чемпион высшей лиги КВН 2022 года команда «Доктор Хаус». Для участия в КВН заявились 23 команды из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и подмосковных городов.

День города в Рязани-2023: афиша.

26 августа — на Лыбедском бульваре пройдет второй день гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство». Здесь же запустят детский проект «Азбука Рязани». В игровом формате ребятам расскажут об истории города на Оке.

В этот же день в Лесопарке стартует масштабный спортивный марафон. Можно будет посоревноваться в лапте, киле, поиграть в стритбол, футбол, волейбол. Здесь же пройдут фестиваль силового экстрима «Сила Рязани», ночной трейловый забег с фонариками, велопробег, интерактивные тренировки по зумбе, джампингу и степ-аэробике.

В субботу в В ЦПКиО состоится фестиваль «Во!Семья» с многочисленными конкурсами, а вечером в Зеленом театре выступит легендарная группа «Ария» (подробнее).

27 августа — на площади Победы пройдет Фестиваль креативных индустрий, а завершится День города в Рязани праздничным концертом с участием популярных российских групп - «5STA Family» и «Моя Мишель».