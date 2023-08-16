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НовостиЗвезды16 августа 2023 11:25

Группа «Моя Мишель» выступит перед рязанцами на День города 27 августа

Концерт состоится на площади Победы. Вход - свободный
Источник:kp.ru
Татьяна Ткачук с группой «Моя Мишель» выступит в Рязани на День города 27 августа.

Татьяна Ткачук с группой «Моя Мишель» выступит в Рязани на День города 27 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа в Рязани выступит группа «Моя Мишель» в рамках празднования Дня города. Концерт музыкального коллектива пройдет на площади Победы. Вход – свободный.

Группа «Моя Мишель» выступает в стилях синти-поп и поп-рок. Основатель группы и вокалистка – Татьяна Ткачук.

За день до выступления группы «Моя Мишешь» в Рязани состоится концерт группы «Ария». Музыканты выступят перед рязанцами на День города в ЦКПиО (читать подробнее).

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