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НовостиЗвезды10 августа 2023 10:58

Концерт группы «Ария» в Рязани 26 августа на День города состоится в любую погоду

Группа «Ария» даст в Рязани концерт на День города 26 августа
Источник:kp.ru
Вход на «Арию» в Рязани будет бесплатным. Концерт состоится в Зеленом театре ЦКПиО. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ, Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

Вход на «Арию» в Рязани будет бесплатным. Концерт состоится в Зеленом театре ЦКПиО. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ, Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

В субботу, 26 августа, в Рязани состоится концерт группы «Ария». Музыканты выступят перед рязанцами на День города в ЦКПиО.

«В перерыве между концертами аншлагового тура «Гость из Царства Теней» музыканты возвращаются на летнюю фестивальную сцену. В этом году в Рязани «Ария» выступит в рамках фестиваля «Движение»», - сообщило управление культуры администрации Рязани.

Организаторы уверяют, что концерт «Арии» в Рязани 26 августа состоится при любой погоде. Вход свободный, начало в 20:00.

Откроет вечер группа VaVi.

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