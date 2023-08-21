Закупив девять машин за 45 млн, рязанское правительство набирает водителей

Кабмин пополняет не только автопарк, но и штат водителей.

Управление делами Правительства Рязанской области набирает водителей на зарплату от 30 до 40 тыс. рублей в месяц с ежеквартальными премиями. Объявление размещено на сайте «Работа России» 17 августа, и на тот момент открыто было семь вакансий.

От соискателей требуется наличие среднего образования, водительского удостоверения категории B и стажа в должности водителя автомобиля не менее 1 года. Работодатель желает видеть такие качества как ответственность, пунктуальность, вежливость и аккуратность.

За неделю до того, как было размещено объявление, состоялась закупка региональным правительством девяти автомобилей на сумму 45,5 млн рублей. Это оказались Volkswagen Multivan за 11,1 млн рублей и восемь Toyota Camry за 4,3 млн рублей каждая.