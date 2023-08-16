Уголовное дело возбудил СК о гибели 2-летнего мальчика, выпавшего из окна в Рязани

Следователи исследуют обстоятельства гибели 2-летнего мальчика в Рязани, который выпал из окна в Недостоеве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двухлетнего мальчика в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

15 августа ребенок выпал из окна на шестом этаже многоквартирного дома на улице Сельских Строителей — не выдержала москитная сетка. По одной из версий, он играл с котом.

«В рамках уголовного дела следователями будут установлены все обстоятельства происшествия, а также условия проживания и воспитания ребенка в семье», - комментируют представители СК.

Проверку организовала и прокуратура. Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова, сообщая о трагедии, призвала родителей не оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты, устанавливать блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, не делать подоконник доступным для малыша.