Погиб 2-летний ребенок в Рязани, выпав из окна на шестом этаже

СК проводит проверку по факту гибли ребенка в Рязани.

15 августа в Рязани насмерть разбился двухлетний ребенок. О происшествии сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. По словам омбудсмена, мальчик упал с шестого этажа.

«И опять москитная сетка. К сожалению, ребенок погиб. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Выражаю соболезнование родным мальчика», - сказала Евдокимова.

В Рязани за весну-лето 2023 года погибли два ребенка, выпав из окон.