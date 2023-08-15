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НовостиПроисшествия15 августа 2023 18:30

Погиб 2-летний ребенок в Рязани, выпав из окна на шестом этаже

Насмерть разбился двухлетний малыш, облокотившись на москитную сетку
Источник:kp.ru
СК проводит проверку по факту гибли ребенка в Рязани.

СК проводит проверку по факту гибли ребенка в Рязани.

15 августа в Рязани насмерть разбился двухлетний ребенок. О происшествии сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. По словам омбудсмена, мальчик упал с шестого этажа.

«И опять москитная сетка. К сожалению, ребенок погиб. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Выражаю соболезнование родным мальчика», - сказала Евдокимова.

В Рязани за весну-лето 2023 года погибли два ребенка, выпав из окон.