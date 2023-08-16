Упал с шестого этажа, играя с котом? Подробности гибели 2-летнего малыша в Рязани

Соседи высказали версию, как могут погибнуть малыш, тело которого обнаружили во дворе рязанской многоэтажки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница микрорайона Недостоево, где днем 15 августа насмерть разбился двухлетний ребенок, рассказала подробности происшествия.

«Ребенок с шестого этажа упал сначала на козырек от балкона на первом этаже, и оттуда его откинуло на землю. Малышу 2,5 года было, не спасли. Говорят, что мама была в наушниках дома, а вот как ребенок оказался на окне - тут загадка», - сказала женщина.

По одной из версий, ребенок играл с котом, животное отпрыгнуло, а малыш упал.

Так это или нет выясняют следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области, которые проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

О гибели мальчика в микрорайоне Недостоево в Рязани ранее сообщила омбудсмен Анжелика Евдокимова (читать подробнее).