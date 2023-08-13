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НовостиОбщество13 августа 2023 11:07

Одностороннее движение на улице Полевой появилось в Рязани

Сделали это для проезда автобусов большой вместимости
Источник:kp.ru
На улице Полевой в Дашково-Песочне организовали одностороннее движение.

На улице Полевой в Дашково-Песочне организовали одностороннее движение.

На улице Полевой в микрорайоне Дашково-Песочня городские власти организовали одностороннее движение. Об изменениях сообщается в сообществе ПУВР. Одна сторона движения работает в сторону улицы Большой с Касимовского шоссе.

21 июля мэрия предупреждала о планах по организации одностороннего движения. Новую схему проработали «в связи с необходимостью изменения автобусного маршрута №20».

Одностороннее движение по улице Полевой в 1-м микрорайоне необходимо для проезда автобусов большой вместимости (читать подробнее).