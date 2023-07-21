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НовостиАвто21 июля 2023 17:15

Одностороннее движение сделают на улице Полевой в Рязани

Таким образом там сможет беспрепятственно проезжать автобус большой вместимости. Речь идет про маршрут №20
Источник:kp.ru
Схема организации одностороннего движения на улице Полевой в Рязани. Схема предоставлена городской администрацией.

Схема организации одностороннего движения на улице Полевой в Рязани. Схема предоставлена городской администрацией.

На улице Полевой в Дашково-Песочне городские власти планируют организовать одностороннее движение. Новую схему движения проработали в связи с необходимостью изменения автобусного маршрута №20, поясняет пресс-служба городской администрации.

Предполагается, что для улучшения качества транспортного обслуживания жителей при движении от конечной остановки «1-й микрорайон» в сторону центра Рязани автобус будет проезжать через улицу Полевую по улице Большой.

Одностороннее движение по улице Полевой в 1-м микрорайоне необходимо для проезда автобусов большой вместимости. Дорожные знаки, запрещающие въезд всех автомобилей в обозначенную зону со стороны улицы Большой, установят не ранее 15 августа 2023 года.

Между тем рязанские автомобилисты бесстрашно продолжают мчаться по выделенным полосам для общественного транспорта прямо под «кирпич». Не боятся водители ни камер фиксаций ПДД, ни штрафов (подробнее с видео).