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НовостиОбщество11 августа 2023 13:03

Прокуратура выяснит, были ли нарушения при реконструкции пл. Свободы

При земляных работах на площади в центре Рязани обнаружили человеческие останки
Источник:kp.ru
Прокуратура выяснит, были ли нарушения при реконструкции пл. Свободы в Рязани.

Прокуратура выяснит, были ли нарушения при реконструкции пл. Свободы в Рязани.

Прокуратура Советского района Рязани проверяет информацию о возможных нарушениях законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Сподвигло надзорный орган к этому – найденные при земляных работах останки людей и фрагменты надгробий.

Прокуроры оценят, насколько должностные лица уполномоченных органов исполняют свои обязанности по контролю за работами.

10 августа краеведы забили тревогу, когда на месте земляных работ на площади Свободы обнаружили человеческие кости и обломки старинных надгробий. Чиновники отреагировали, сообщив, что реконструируют площадь.