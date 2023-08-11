О масштабной реконструкции площади Свободы заявила мэрия Рязани

Мэрия Рязани сообщила о грядущей реконструкции площади Свободы. Фото: администрация Рязани.

Городские власти решили ко Дню города реконструировать площадь Свободы в Рязани. Рабочие уже приступили к установке конструктивных элементов, на которых потом разместят копии исторических орденов – Дружбы Народов, Революции и Победы.

11 апреля 2016 года стела в центре площади Свободы лишилась макетов орденов. Их сняли для экспертизы и реставрации, а затем планировали передать на музейное хранение. Возможно, Совету ветеранов Советского района. Саму же стелу власти обещали отремонтировать и покрасить.

Кроме того, в рамках начавшейся реконструкции, на площади Свободы обустроят клумбу. Автор идеи – рязанский скульптор Олег Седов. Все работы по благоустройству планируется завершить ко Дню города.

За несколько часов до того, как мэрия сообщила о реконструкции, рязанцы забили тревогу - рабочие начали поднимать из земли человеческие останки и фрагменты надгробий (читать подробнее с фото).