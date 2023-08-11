Реконструкция или вандализм. Что находят рязанцы на площади Свободы

Рязанцы бьют тревогу из-за вандализма на площади Сободы. Фото: Ксения Паначева.

Экскурсовод Ксения Паначева заявила о вандализме на площади Свободы в центре Рязани.

«Сегодня [10 августа], благодаря внимательному и неравнодушному Александру Дудареву [краевед, градозащитник] увидела своими глазами масштабы вандализма. В культурный слой на значительную глубину вбита арматура. Повсюду валяются человеческие кости и обломки старинных надгробий. Никаких информационных стендов на месте нет, археологический надзор не проводился, нарушен культурный слой, видны остатки строения. Рабочие разводят руками, ибо ничего не знают», - написала Паначева в 17:41.

А через несколько часов отреагировала администрация Рязани, сообщив, что на площади Свободы проводится реконструкция. Там установят стелы, вернут макеты орденов и обустроят клумбу. Власти напомнили, что до 1950 года на площади Свободы стоял храм.

О человеческих останках, надгробиях, фрагментах строений власти не сообщили. Кроме того, неизвестно, проводились ли перед началом реконструкции археологические исследования.