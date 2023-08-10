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НовостиОбщество10 августа 2023 9:25

«Ливневки работают исправно, но…» Мэрия прокомментировала затопленные улицы Рязани после ливня

Мэрия прокомментировала затопленные улицы Рязани после ливня
Источник:kp.ru
Мэрия Рязани заявила об исправности ливневок в городе.

Мэрия Рязани заявила об исправности ливневок в городе.

Сети ливневой канализации Рязани работают исправно и находятся в рабочем состоянии. Об этом сообщила городская администрация в социальных сетях, комментируя видеосюжеты о затопленных улицах города.

«К сожалению, такая ситуация может возникать при большом количестве выпавших осадков, вода с улиц уходит не сразу», - добавили чиновники.

Днем 9 августа на Рязань обрушился мощный ливень. Ливневые канализации на центральных улицах города не справились с потоками воды (подробнее с видео).