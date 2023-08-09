Мощный ливень затопил Первомайский проспект и другие улицы центра Рязани

Ливневка не справилась с потоками воды в центре Рязани.

Днем 9 августа мощный ливень затопил улицы и дворы Рязани. Традиционно ливневые канализации города с таким наплывом воды не справляются. Затопило Первомайский проспект, улицы Ленина, Соборную и другие участки улично-дорожной сети областного центра.

Не справилась ливневка и у Торговых рядов на площади Ленина на стороне улицы Кольцова.

О ливнях и грозах на территории Рязанской области жителей утром 9 августа предупреждало региональное управление МЧС (читать подробнее).