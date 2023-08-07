Помидоры, нашпигованные пирадабеном. Опасные томаты обнаружили в теплицах под Рязанью

В Рязанской области нашли томаты, угрожающие здоровью людей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В тепличном хозяйстве в Рыбновском районе Рязанской области обнаружили опасные томаты, сообщает управление Россельхознадзора. Специалисты ведомства отобрали овощи и отправили в лабораторию, где исследования показали, что в помидорах превышена предельно-допустимая концентрация (ПДК) пиридабена. Это химически препарат, пестицид, уничтожающий насекомых-вредителей.

«Превышение ПДК вредных веществ в сельскохозяйственной продукции может быть связано с нарушением производителями доз и сроков внесения агрохимикатов», - говорится в сообщении.

В результате руководству хозяйства Россельхозналзор объявил предостережение.

Так как томаты, в которых выявили вредные химические вещества, могут представлять угрозу для здоровья людей, информацию о выявленных нарушениях направили в прокуратуру для рассмотрения возможности внеплановой проверки овощевода.

Ранее индивидуального предпринимателя, занимающегося убоем свиней в Рязанской области, оштрафовали на 30 тысяч рублей за «пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства» (подробности наплевательского отношения).