Владелицу скотобойни под Рязанью оштрафовали за многочисленные нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Индивидуального предпринимателя в Рязанской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за «пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства», сообщает управление Россельхознадзора.

В июне 2023 года надзорный орган внепланово проверил ИП, занимающегося убоем сельскохозяйственных животных, получением мяса и другой продукции убоя. Проводилась проверка, так как истекал срок исполнения ранее выданного предписания.

Но выяснилось, что предприниматель нарушения не устранила.

Согласно картотеки дел Арбитражного суда Рязанской области, речь идет о предприятии ИП, находящегося в деревне Ковалинка Кораблинского района. Как указано в судебном решении, индивидуальный предприниматель не предоставила документы, подтверждающие проведение на предприятии дезинсекции и дератизации. Это может привести к тому, что насекомые и грызуны – переносчики патогенных микроорганизмов – спровоцируют попадание загрязняющих частиц в выпускаемую продукцию.

Кроме того, на момент проверки ИП не представлены протоколы лабораторных испытаний воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции, что не позволяет судить о ее соответствии требованиям к питьевой воде. Это создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Не было у предпринимателя и документов, подтверждающих соответствие вырабатываемой и выпускаемой в обращение свинины требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям безопасности.

Были ряд и других нарушений.

За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства инспектор управления Россельхознадзора составил протокол об административном правонарушении. 27 июля решением Арбитражного суда Рязанской области предпринимателя признали виновным и привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.