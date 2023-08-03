Владелицу скотобойни под Рязанью оштрафовали за многочисленные нарушения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Индивидуального предпринимателя в Рязанской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за «пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства», сообщает управление Россельхознадзора.
В июне 2023 года надзорный орган внепланово проверил ИП, занимающегося убоем сельскохозяйственных животных, получением мяса и другой продукции убоя. Проводилась проверка, так как истекал срок исполнения ранее выданного предписания.
Но выяснилось, что предприниматель нарушения не устранила.
Согласно картотеки дел Арбитражного суда Рязанской области, речь идет о предприятии ИП, находящегося в деревне Ковалинка Кораблинского района. Как указано в судебном решении, индивидуальный предприниматель не предоставила документы, подтверждающие проведение на предприятии дезинсекции и дератизации. Это может привести к тому, что насекомые и грызуны – переносчики патогенных микроорганизмов – спровоцируют попадание загрязняющих частиц в выпускаемую продукцию.
Кроме того, на момент проверки ИП не представлены протоколы лабораторных испытаний воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции, что не позволяет судить о ее соответствии требованиям к питьевой воде. Это создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.
Не было у предпринимателя и документов, подтверждающих соответствие вырабатываемой и выпускаемой в обращение свинины требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям безопасности.
Были ряд и других нарушений.
За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства инспектор управления Россельхознадзора составил протокол об административном правонарушении. 27 июля решением Арбитражного суда Рязанской области предпринимателя признали виновным и привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.