Смертельное ДТП устроила 20-летняя рязанка на трассе в Рыбновском районе. Сама девушка - в больнице. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Рано утром 29 июля в Рыбновском районе произошло трагическое ДТП, сообщает рязанская ГИБДД.

По предварительным данным, 20-летняя рязанка за рулем автомобиля Kia Spectra на скорости влетела в «Жигули» седьмой модели.

В результате дорожного происшествия 59-летний водитель «семерки» скончался на месте аварии. Женщину-водителя с травмами госпитализировали. Позже появилось фото с места ДТП, возможно, причина аварии в мокром после дождя асфальте.

Буквально через час в Михайловском районе в ДТП погиб 17-летний парень. Mercedes-Benz, где находился несовершеннолетний в качестве пассажира, на огромной скорости врезался в припаркованную на обочине «Ладу Веста», а потом – в фонарный столб (читать подробнее).