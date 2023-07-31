Появилось фото с места смертельного ДТП с участием 20-летней рязанки в Рыбновском районе.

Появилось фото с места смертельного ДТП в Рыбновском районе под Рязанью. По предварительным данным, 29 июля в 07:10 молодая рязанка (20 лет) за рулем автомобиля Kia Spectra на скорости влетела в «Жигули» седьмой модели.

В результате дорожного происшествия 59-летний водитель «семерки» скончался на месте аварии до приезда бригады медиков. Женщину-водителя с травмами госпитализировали (читать подробнее).

На фотографии видно, что асфальтовая дорога мокрая после дождя, возможно, этот факт послужил одной из причин столкновения. Сама авария произошло на повороте трассы.

В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.