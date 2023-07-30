17-летний парень насмерть разбился в ДТП в Михайловском районе

В ДТП в Михайловском районе погиб 17-летний юноша. Фото: Пресса.

Субботним утром 29 июля в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района произошло смертельное ДТП. О дорожном происшествии сообщила «Пресса».

По предварительной информации, Mercedes-Benz на скорости влетел в припаркованную на обочине «Ладу Веста», а потом – в фонарный столб.

В результате ДТП погиб 17-летний житель поселка Октябрьский, который находился в салоне иномарки в качестве пассажира. Водителя – 18-летнего парня с травмами доставили в районную больницу.