Светофор на улице Спортивной у поворота на ЦСК вновь работает по старой схеме

В Рязани изменилась схема движения на улице Спортивной.

В Рязани изменили схему движения транспорта на улице Спортивной. На возвращение к старой модели обратили внимание подписчики ПУВР.

«На Спортивной у поворота на стадион ЦСК вернули адекватную схему организации движения. Убрали стрелку налево и разрешили движение прямо по обеим полосам», - отметил рязанец Антон Семенов.

Позже мэрия Рязани прокомментировала изменение схемы движения и пояснила, как сейчас работает светофор.

21 июля стало известно, что на улице Полевой в Дашково-Песочне городские власти планируют организовать одностороннее движение. Новую схему движения проработали в связи с необходимостью изменения автобусного маршрута №20 (читать подробнее).