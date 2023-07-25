Мэрия Рязани пояснила работу светофора на улице Спортивной

Мэрия Рязани объяснила, как работает светофор на улице Спортивной.

Мэрия пояснила изменение схемы движения на улице Спортивной у поворота на ЦСК и областной суд. На указанном участке на светофоре убрали выделенную фазу для поворота налево. Сделали это для «повышения пропускной способности», сообщает пресс-служба администрации Рязани.

При этом при движении в сторону улицы Гагарина с левой полосы по-прежнему можно двигаться прямо и налево. А с правой полосы – прямо.

«На улице Спортивной поворот налево к областному суду не отменен. Установлены соответствующие дорожные знаки», - говорится в сообщении.