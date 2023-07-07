Скоропостижно скончался автор гимна о Рязани Андрей Ильин

Скончался рязанский композитор Андрей Ильин.

6 июля скоропостижно скончался рязанский композитор, музыкант и педагог Андрей Валентинович Ильин. Печальную весть сообщила «Рязанская областная газета».

Творческую деятельность Андрей Ильин начал в конце 70-х в ВИА «Водопад» во Дворце культуры профсоюзов. В 1978 году ВИА «Водопад» под его руководством стал работать в Рязанском ТЮЗе.

В тандеме с режиссером Сергеем Полупановым и музыкантами «Водопада» Андрей Ильин создал музыкально-театральный проект – театр «Демиург», который позже выступил во дворце Олега в Рязанском кремле. Там они представляли рок-оперу на музыку Андрея Ильина «Сказание о Великом граде Рязанском».

Впоследствии композитор написал еще одну рок-оперу в преддверии празднования 900-летия Рязани. Но больше всего Ильин известен музыкой к песне «О, Кремли», которую исполнила на празднике Валентина Толкунова. Сейчас эту песню называют гимном Рязани.

Андрею Ильину было 64 года.

Проститься с Андреем Ильиным можно 8 июля (читать подробнее).

Днем ранее стало известно о смерти 39-летнего программиста рязанской БСМП Александра Шлыкова-Суярова (читать подробнее).