«Тяжелая утрата для всех нас». Умер 39-летний программист рязанской БСМП Александр Шлыков-Суяров

Скончался сотрудник Рязанской БСМП Александр Шлыков-Суяров.

Ушел из жизни 39-летний программист рязанской БСМП Александр Шлыков-Суяров.

Коллектив больницы выразил соболезнования родным покойного.

«Его уход из жизни – тяжелая утрата для всех нас. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах людей, с кем свела его жизненная дорога», - говорится в некрологе.

Александр Шлыков-Суяров родился 31 марта 1984 года.

Окончил Рязанский государственный радиотехнический университет и представительство Международного славянского института по специальности «Финансы и кредит».

В разные годы работал преподавателем компьютерных курсов в рязанском ДДТ и Школе юного менеджера, инженером в конструкторском бюро «Глобус».

С 2011 года Александр Шлыков-Суяров был программистом в рязанской БСМП, а также системным администратором в городской детской поликлинике №1.