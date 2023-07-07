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НовостиОбщество7 июля 2023 11:33

Проститься с автором гимна о Рязани Андреем Ильиным можно 8 июля

Прощание с композитором, автором гимна о Рязани Андреем Ильиным пройдет в поселке Мервино
Источник:kp.ru
Прощание с композитором, автором гимна о Рязани Андреем Ильиным пройдет в поселке Мервино.

Прощание с композитором, автором гимна о Рязани Андреем Ильиным пройдет в поселке Мервино.

Проститься с композитором, автором гимна о Рязани Андреем Валентиновичем Ильиным можно будет 8 июля.

Отпевание и церемония прощания пройдут в Храме Покрова Пресвятой Богродицы, расположенном в поселке Мервино по адресу: улица Советская, 57а.

Начало богослужения в 12:00.

Андрей Ильин скоропостижно скончался 6 июля. Наибольшую известность он получил, написав музыку к песне «О, Кремли». На 900-летие города в 1995 году ее исполнила Валентина Толкунова. Сейчас эту песню называют гимном Рязани (читать подробнее).