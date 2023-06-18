«Они уже по всему городу». Рязанцы пожаловались на нашествие непарного шелкопряда на Комсомольский парк

Комсомольский парк в Рязани пожирают гусеницы шелкопряда. Фото: Елена Демина
Рязанцы продолжают публиковать фото деревьев, поврежденных непарным шелкопрядом. Поеденные березы с гусеницами заметили в Комсомольском парке в Рязани. Об этом очевидцы сообщили в группе ВК «Рязань».
- Парк Комсомольский. Шелкопряд объедает деревья. Если в самое ближайшее время не сделать обработку, парка не будет, - отмечает автор поста.
В комментариях к публикации рязанцы пишут:
- Они уже по всему городу.
- В Рязани эти гусеницы уже во всех парках
Рязанцы отмечают, что гусениц заметили уже «по всей области».
- В Клепиках закончились березы, теперь эта гадость жрет черничник. Клепиковской черники в этом году не будет!
- Дубки! Много вековых Дубов уже погибло, все в гусеницах.
Между тем, в Касимове пока отмечают, что ситуация с шекопрядом не столь ужасающая:
- Сегодня была в Касимове. Услада для глаз! Там нет гусениц, и обглоданных деревьев! Цветут липы! Только проезжаешь Гусь-Железный, начинается кошмар! Сожрано все! Лес прозрачный! Я даже не могу передать словами!
Поврежденные деревья замечали ранее в Клепиковском районе.