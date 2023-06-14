«Там настоящая беда». Рязанцы сняли видео уничтожения лесов в Клепиковском районе непарным шелкопрядом

Рязанцы сняли видео уничтожения лесов в Клепиковском районе непарным шелкопрядом

Рязанцы поделились с «КП-Рязань» видео о нашествии непарного шелкопряда в лесах Клепиковского района. На кадрах видно, что уничтожена листва на деревьях, а в траве гусеницы образовали целые колонии.

- Вчера были в Клепиковском районе, там миллион гусениц. Съедены все деревья. В интернете почти нет информации. Там настоящая беда, - поделился очевидец.

Ранее региональное министерство природопользования официально прокомментировало нашествие непарного шелкопряда в Рязанской области.