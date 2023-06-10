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НовостиПроисшествия10 июня 2023 8:38

Появилось еще одно видео драки с участием цыган на Московском шоссе в Рязани

Высказывается версия, что избитые впоследствии ребята заступились за девочек
Источник:kp.ru
В результате конфликта серьезно пострадал юный рязанец. Кадр из первого видео.

В результате конфликта серьезно пострадал юный рязанец. Кадр из первого видео.

Конфликт, произошедший 7 июня на Московском шоссе в Рязани, сняли с другого ракурса. Видео появилось в Telegram-канале «Усы Куракиной».

«Цыгане приставали к маленьким девочкам, за которых заступились местные ребята», - утверждает автор публикации.

Со ссылкой на предпринимателей, которые напротив Дворца торжеств сдают в прокат детские машины, канал также отмечает, что подобные конфликтные ситуации здесь возникают не в первый раз.

В результате драки пострадали, как минимум, двое юношей. Одного из них госпитализировали. На первом видео в кадр попал агрессор, орудовавший перцовым баллончиком. Полиция проводит проверку.