Появилось еще одно видео драки с участием цыган на Московском шоссе в Рязани

В результате конфликта серьезно пострадал юный рязанец. Кадр из первого видео.

Конфликт, произошедший 7 июня на Московском шоссе в Рязани, сняли с другого ракурса. Видео появилось в Telegram-канале «Усы Куракиной».

«Цыгане приставали к маленьким девочкам, за которых заступились местные ребята», - утверждает автор публикации.

Со ссылкой на предпринимателей, которые напротив Дворца торжеств сдают в прокат детские машины, канал также отмечает, что подобные конфликтные ситуации здесь возникают не в первый раз.

В результате драки пострадали, как минимум, двое юношей. Одного из них госпитализировали. На первом видео в кадр попал агрессор, орудовавший перцовым баллончиком. Полиция проводит проверку.