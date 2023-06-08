В массовой драке с участием цыган на Московском шоссе сильно пострадал юноша

7 июня на Московском шоссе в Рязани произошла массовая драка. Очевидцы сообщают, что одной из сторон конфликта были цыгане, и от их рук пострадали подростки.

В группе RZN LIFE размещено видео драки.

«Возле фонтана цыгане напали, избили подростков и заливали их перцовым баллончиком. Вызвали скорую одному пострадавшему, был отвезен в ОКБ», - утверждает подписчик сообщества.

Пострадали, как минимум, двое юношей. Один из них от удара рухнул на землю и не мог подняться. Именно его, по всей видимости, в итоге госпитализировали.

Свидетель случившегося отметил, что заявление в полицию написано, хотя поначалу участковый якобы не хотел его принимать.