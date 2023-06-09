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НовостиПроисшествия9 июня 2023 8:56

По поводу массовой драки с участием цыган на Московском шоссе полиция проводит проверку

В конфликте, который разгорелся 7 июня напротив Дворца торжеств, серьезно пострадал юноша
Источник:kp.ru
По поводу массовой драки с участием цыган на Московском шоссе полиция проводит проверку

По поводу массовой драки с участием цыган на Московском шоссе полиция проводит проверку

Полиция организовала проверку по поводу массовой драки на Московском шоссе в Рязани. Об этом КП-Рязань рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Проверка проводится по сообщению о «конфликтной ситуации между двумя молодыми людьми».

Ранее в соцсетях появилось видео потасовки (участвовали в ней явно не двое), в результате которой сильно пострадал один юноша и изрядно досталось другому. Конфликт произошел 7 июня напротив Дворца торжеств - у светомузыкального фонтана в сквере 60-летия Победы.

По словам очевидцев, побои парням нанесли цыгане. Один из агрессоров вдобавок орудовал перцовым баллончиком.