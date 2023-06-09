По поводу массовой драки с участием цыган на Московском шоссе полиция проводит проверку

Полиция организовала проверку по поводу массовой драки на Московском шоссе в Рязани. Об этом КП-Рязань рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Проверка проводится по сообщению о «конфликтной ситуации между двумя молодыми людьми».

Ранее в соцсетях появилось видео потасовки (участвовали в ней явно не двое), в результате которой сильно пострадал один юноша и изрядно досталось другому. Конфликт произошел 7 июня напротив Дворца торжеств - у светомузыкального фонтана в сквере 60-летия Победы.

По словам очевидцев, побои парням нанесли цыгане. Один из агрессоров вдобавок орудовал перцовым баллончиком.