Рязанский депутат Никита Усачев вернулся из зоны СВО и поехал сразу в суд

Никита Усачев (крайний слева) надеется на отмену приговора.

В четверг, 1 июня, прошло слушание по рассмотрению апелляции по уголовному делу о мошенничестве в отношении депутата Рязанской областной Думы Никиты Усачева. Об этом сообщает «Вид сбоку».

Первое слушание по апелляционной жалобе должно было пройти 11 мая, но его отложили, так как Усачев не явился в суд. За два до этого он сообщил, что отправился в зону СВО.

На заседание, которое прошло 1 июня, Усачев все-таки приехал. Он предоставил суду отношение из войсковой части о назначении на должность стрелка в мотострелковый батальон и справку, согласно которой в период с 7 по 15 мая находился на территории Запорожской области в качестве волонтера. Документ выдан ГУП «Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова (относится к военно-гражданской администрации Запорожской области).

Суд приобщил документы к материалам дела. Следующее заседание состоится 8 июня.

17 ноября 2022 года Советский районный суд признал Усачева виновным в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК России. Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года (читать подробнее).