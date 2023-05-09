О своем участии в СВО в качестве добровольца объявил депутат Рязоблдумы Никита Усачев

Депутат Никита Усачев из Рязоблдумы сообщил, что принимает участие в СВО. Фото: vk.com/usachev_ldpr

23-летний депутат Рязанской областной Думы Никита Усачев объявил, что решил принять участие в СВО. Исходя из его публикации в соцсетях от 9 мая, он ушел добровольцем и в зоне боевых действий находится «уже несколько дней».

«Я решил в качестве добровольца принять участие в специальной военной операции и уже несколько дней нахожусь в зоне проведения СВО. Чувств в душе много, но главное – то, что имею честь плечом к плечу с другими защитниками Родины отстаивать интересы государства и безопасность своей семьи, близких и друзей», - написал Усачев на личной странице «ВКонтакте».

В ноябре 2022 года Никиту Усачева Советский районный суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Приговор был обжалован, и 11 мая в Рязанском областном суде должно было состояться очередное заседание по апелляции.